BM’den göstericilere Yeşil Bölge’yi terk etmeleri çağrısı

BAĞDAT (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Sadr destekçilerini Yeşil Bölge'yi boşaltmaya ve Irak'taki durumun kötüleşmemesi için devlet kurumlarını korumaya çağırdı.

Irak'taki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMI), Bağdat'taki mevcut durumla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, tüm göstericiler Yeşil Bölge'yi ve tüm hükümet binalarını derhal tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

UNAMI’nin açıklamasında, "Göstericilere, hükümetin devleti yönetme ve Irak halkına hizmet etme işini yapmasına izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.

BM Irak Temsilciliği ayrıca tüm siyasi partileri gerilimi azaltmak için çalışmaya ve çatışmaları çözmenin tek yolu olarak diyaloga başvurmaya çağırdı.

UNAMI herkesi barışçıl kalmaya, güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya ve her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyor.

EĞİTİM BAKANLIĞI SINAVLARI ERTELEDİ

Irak Eğitim Bakanlığı, Bağdat'taki mevcut durum nedeniyle ilk ve ortaöğretim ikinci tur sınavlarını süresiz olarak erteleme kararı aldı.

Irak Eğitim Bakanlığı, tüm devlet okullarında ikinci tur ulusal sınavları süresiz olarak ertelemeye karar verdi.