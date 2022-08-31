K24 ÖZEL - Irak’ı neler bekliyor?

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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyaseti bırakma kararının ardından başkent Bağdat ve Basra kentinde önce gösteriler sonra çatışmalar başladı.

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde birinci olan Sadr Hareketi, hükümet kurma girişimlerinde başarılı olamayınca önce erken seçim istedi. Bu talebin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Sadr, bu sefer taraftarlarını sokağa çağırdı ve günlerce sokaklarda eylem ve protesto yapıldı. Göstericiler Irak Parlamento binasını da işgal etti.

Sadr’ın siyasetten tamamen çekileceği açıklamasından sonra, taraftarları bu kez Cumhurbaşknlığı Sarayı’na girdi. Ardından farklı silahlı milislerle çatışmalar yaşandı. Sadr'a bağlı Seraya Selam milis grubu ile karşıt gruplar arasında gece boyu süren çatışmalarda 30 dolayında kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de yaralandı.

Sadr, dün yaptığı açıklamada ise taraftarlarına çatışma bölgesinden geri çekilmeleri çağrısında bulundu.

IRAK’TA ÇATIŞMALAR NEDEN ÇIKTI?

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kürdistan Parlamentosu Milletvekili Çiya Şerif ile siyaset bilimci Dr. Susan İbrahim Amedi Irak’ta yaşananları K24’e değerlendirdi.

KDP’li Çiya Şerif, Bağdat’ta yaşananların önceden belli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Şu anda Irak’ta yaşananlar daha önceden belliydi. Seçimden sonra bazı siyasi hareketlerin açıklamaları ile Federal Mahkeme'nin kararı bugün yaşanan olayların habercisiydi. Çünkü bu yanlış açıklama ve kararın sonucu olarak hükümet kurulamadı ve Bağdat’ta bugünkü kriz baş gösterdi.”

Irak’ta yeni bir iç savaşın önüne geçmek için tarafların adım atabileceklerini düşündüğünü ifade eden Şerif şöyle devam etti:

“Sadr, taraftarlarına çatışmalarını sonlandırmasını istedi. Ben Irak’ta yaşananlara bir çare bulunması için adım atılacağını umuyorum. Dediğim gibi Federal Mahkemenin verdiği yanlış karar sonucu hükümet kurulamadı. İki günde yaşananlar, Irak’ta yeni bir iç savaşın tetikleneceği endişesini doğurdu. Bundan dolayı bu yanlışlardan ders alacaklarını umuyorum. İç savaş çıkmasın diye diyalog yolları arayışına gireceklerini düşünüyorum. Tüm siyasi taraflar bunun için çalışmalı ve sorunların çözümü için bir an evvel bir hükümetin kurulması gerekiyor.”

Bağdat’ta sorunların çözümünde Kürdistan Bölgesi’nin rolüne değinen Çiya Şerif, "Kürtler olarak Irak’ın sorunlarını barışla çözmesi taraftarıyız. Zaten Başkan Mesud Barzani ve Sayın Neçirvan Barzani Iraklı siyasileri bir araya getirmek için savaş yerine barışın inşasını desteklemek için hazır olduklarını açıkladılar” şeklinde konuştu.

SADR KİME MESAJ VERDİ?

Siyaset Bilimci Dr. Susan İbrahim Amedi, Irak’ta yaşananlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Irak’ın sorunu büyüktür. Her ne kadar Sadr taraftarlarını çatışmanın içinden çekse de sorunlar sürecektir. Bu sorun yeni bir seçime kadar devam edecek. Mukteda es-Sadr 70 vekil kazandı, sorunun çözümü için adım attı ancak yapamadı. Şu an Irak’ta yeni bir iç savaş için büyük bir endişe var. Ülkede yeniden savaş tohumları ekildi. Sadr kendi taraftarları üzerinde etkilidir ve bunu şimdiye kadar sürdürdü. Eylem yapmalarını istedi, yaptılar. Ama şimdi durum değişti çünkü kan döküldü. Öldürülenler büyük aşiretlerin çocuklarıdır. Ciddi bir çözüm bulunmaması durumunda sorun daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Kazimi hükümetinin artık bir etkisi kalmadı.”

Sadr’ın mesaj verdiğini ifade eden Dr. Amedi, “Sadr'ın erken seçim talebi, taraftarlarını meydana dökmesi ve son olarak yaşanan çatışmayla ilgili tüm dünyaya mesaj verildi. Bu mesajlardan birisi Irak’a ciddi anlamda yardım etmeleri, ikincisi de İran’ın Irak’ın içişlerine karşımasını engellemektir. Çünkü İran’a yakın Şii hareketleri İran’ın isteklerini yerine getiriyorlar. Son yaşanan kriz ve çatışmalarda bu mesajlar verildi” dedi.

Sorunun çözümü için İngiltere’yi işaret eden Dr. Amedi, “Bana göre eğer ABD Irak’ın sorununu çözmezse İngiltere işin içine girecektir. Çünkü kaç kezdir ABD Irak’ta sorunların çözümü için ya yetersiz kalıyor ya da geride duruyor. İngiltere’nin Irak’taki tesiri ABD’den daha fazladır sadece belli etmiyor diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.