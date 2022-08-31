Kılıçdaroğlu: 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirdi. Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni katılan 600 kişiyi temsilen 11 kişiye rozet taktı.

“Türkiye'nin yeni bir iklime ihtiyacı var” diyen Kılıçdaroğlu, “Kavgadan uzak durmaya, barışmaya, beraber olmaya, mücadele etmeye hepimizin ihtiyacı var. Çok ayrıştık, çok kamplaştık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Ben Türkiye'de bu iklimi yaratmaya talibim ve mutlaka yaratacağım” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni bir iklim var. Bu iklimin altında hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu iklimi yaratmaya çalışıyorum. Toplumla helalleşmek istedik. Kusurumuz, yanlışımız var dedik ama erdemli insan hatadan ders çıkaran insandır. O nedenle geldik, birlikteyiz.

Bir Millet Masası kurduk ama sayı 6 kişi. Altımız ortak hareket ediyoruz. 6 lider bir araya geldik. Zaman zaman gazetelerde, iktidar kanadının televizyon kanallarında 'o bunu söyledi, bu bunu söyledi, masa dağıldı' bunların hepsi hikaye. Bize niçin cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz diyorlar. Önce biz hangi konularda görüş birliğine vardık bunun üstüne konuşmamız lazım. Birliktelikte ne yapacağız, neler yapılacak, hangi komisyonları kuracağız önce bunları tespit edeceğiz ardından cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın seçtiği cumhurbaşkanı adayı olacak.”