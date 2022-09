Erdoğan’dan AİHM’e tepki: Kararları siyasi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, söz konusu konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarıyla ilgili ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kamu binaları devletin vatandaşına daha iyi hizmet vermenin yanı sıra kültür birikimidir. Bugün inşa ettiğimiz eserlerin de gelecek kuşaklar için aynı manayı taşıyacağını ümit ediyorum” diyen Erdoğan, şunları belirtti:

“Reformlarımızın en önemli unsurlarını, kadın hakları, çocuk hakları oluşturmuştur. Hali hazırdaki anayasamız da 1980 darbesinin ardından hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Ne kadar değişiklik yapsak da elimizdeki malzemenin darbe anayasası olduğu gerçeğini değiştiremiyoruz. Meclis'te diğer siyasi partilerle uzlaşma sağlanamadığı için bu anayasayı değiştiremedik. Ancak bundan hiç vazgeçmedik.”

Erdoğan, “Hukukun üstünlüğünü esas alan, özgürlükçü bir anayasayı henüz kazandıramadık. Ancak umudumuzu kaybetmedik. Mevcut anayasamızda bugüne kadar yapılan değişiklikleri de önemli görüyoruz. Kişisel verilerin korunmasını güvence altına aldık. İnsan haklarının daha etkin korunmasını sağladık. Sivil ve askeri yargı ikiliğini ortadan kaldırarak yargıda birliği tesis ettik” dedi.

AİHM KONUSU

“Özellikle AİHM'le ilgili yapılan değerlendirmeler konusunda, AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir, konu Türkiye olunca siyasi karar verir” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Öbür tarafta Almanya Fransa olunca maalesef ters kararlar verir. Adaletin işleyişindeki aksaklıklardan, eksikliklerden hatalardan şikâyet etmek de bizatihi bu sisteme husumet beslemek ve çökertmeye çalışmak başka şeydir. İlki anlaşılabilir üzerinde konuşulabilir gerektiğinde diyalogla iyileştirilmesi yönünde adım atılabilir bir yaklaşımdır. İkincisi yani adalete düşmanlık yapmak ise kabulü asla mümkün olmayan bir davranıştır. Hatta ihanettir. Birileri ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları tahmin edilen suç çetelerinin oyununa kurban etmek için uğraşıyor. Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle kirliliğe asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlâk kuralları çerçevesinde verecektir. Aksi takdirde her gayret, her zorlama, her söylenti ülkemize yapılmış kötülüktür."