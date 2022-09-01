Politika

Erdoğan, danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluk iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Sedat Peker Serkan Taranoğlu Rüşvet görevden alma

HABER MERKEZİ

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in aktardığına göre, Erdoğan görevden alma kararını, AK Parti MYK toplantısında üyelerle paylaştı. 

Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı" denildi.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın yolsuzluk yaptığını, görevi kötüye kullandığını ve rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon lira rüşvet istediğini öne sürmüş, Sineren ve Taranoğlu'na ait olduğunu belirttiği mesajlaşmaları paylaşmıştı. Sineren de Peker'in iddialarının doğru olduğunu, kendisinden rüşvet istendiğini söylemişti.

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