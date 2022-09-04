Politika

İran güçlerinden Kürt kolberlere saldırı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane kenti sınırında İran güçlerinin ateş açması sonucu 1 Kürt kolber yaralandı.
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kürdistan İran kolber saldırı

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) sitesinde yer alan habere göre, 1 Eylül Perşembe günü, İran’a bağlı sınır muhafız güçlerinin Bane sınırında açtığı ateş sonucu, Muhammed Eslani (36) isimli Kürt kolber yaralandı.

Eslani’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Serdeşt kentine bağlı Zoran köyünde ikamet eden Muhammed Eslani’nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hengaw’ın verilerin göre, Ağustos ayında en az 7 kolber öldürüldü, 23 kolber de yaralandı. Bu saldırıların yüzde 93’ünün İran güçlerince gerçekleştirildiği kaydedildi.

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