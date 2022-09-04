Yunanistan: Bu ortamda Türkiye'ye uymayacağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, Yunanistan’a yönelik sözlerine Atina’dan yanıt geldi.

Açıklamaya Twitter üzerinden cevap veren Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan'ın açıklamaları konusunda Batılı müttefikleri bilgilendireceklerini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan, her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku kuralları temelinde, istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz."

Erdoğan dünkü konuşmasında, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." ve "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.