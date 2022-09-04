Ukrayna Başbakanı Almanya’da: Daha güçlü destek istiyoruz

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Almanya’nın altı ay önce çıkan savaşın ardından Rusya’ya karşı tereddütlü tutumu ve ilk aşamada Kiev’e askeri destek sağlamaması, Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenskiy hükümetinin tepkisine neden olmuştu.

Ancak daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz Prag’da yaptığı açıklamada, Almanya’nın Ukrayna’nın topçu ve hava savunma sistemlerini güçlendirmesine yardımcı olmak için özel bir sorumluluk üstleneceğini duyurdu.

Scholz ayrıca, gerektiği sürece Ukrayna’ya destek sağlayacaklarına dair söz verdi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise, ziyareti öncesinde Alman medyasına verdiği demeçte, “Almanya, Ukrayna’ya silahlarla verdiği destekte büyük ilerleme kaydetti. Başlangıçta sadece koruyucu ekipman veya miğfer sağladılar. Şimdi topçu, roketatar ve uçaksavar sistemleri de dahil olmak üzere önemli ağır silahlar sağlamaya başladı” dedi.

Mümkün olduğunca çabuk daha fazla silah ve teçhizat almak istediklerini dile getiren Şmihal, “ABD’den yeni nesil Abrams tanklar ve Almanya’dan Leopard 2 tanklar bekliyoruz. Ukrayna’nın modern tanklara ihtiyacı var. Ayrıca son teknoloji Alman yapımı IRIS-T hava savunma sistemi bekleniyor” diye ekledi.

Şmihal Berlin ziyaretinde, Almanya’ya Rus saldırısını bir ‘soykırım’ olarak görmesi gerektiği mesajını iletmeyi de amaçlıyor.

Başbakan röportajında, “Bu bir Rus politikası. Ukrayna’da sadece Ukraynalı oldukları için sivilleri öldürüyorlar. Almanya dahil ortaklarımızın değerlendirmemizi paylaşmalarını bekliyoruz” dedi.

Şmihal, Başbakan Olaf Scholz ile görüşmeden önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.