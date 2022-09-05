ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erbil’e geliyor

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf’in 4-9 Eylül tarihleri arasında Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada Barbara Leaf’in hükümet yetkilileri, gazeteciler ve aktivistlerle görüşmeler gerçekleştireceği bilgisine yer verildi.

Leaf dün Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüşmüştü.

Açıklamada yer almamasına rağmen ABD'li Kongre üyelerinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e gönderdiği ve Kürdistan Bölgesi’ne destek çağrısının da görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

KONGRE ÜYELERİNDEN BIDEN YÖNETİMİNE KÜRDİSTAN BÖLGESİ ÇAĞRILARI

ABD Kongresi üyelerinden Michael Waltz, Dina Titus ve Doug Lamborn Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazmıştı.

Üç Kongre üyesi, Irak Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve doğalgaz yasasıyla ilgili son kararı dahil, son dönemdeki mahkeme kararlarının, bölgede faaliyet gösteren Amerikan enerji şirketlerinin aleyhine olacak şekilde uygulanıyor olmasından kaygı duyduklarını dile getirmişti.

Senatörler, Irak Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi'nin enerji sektörü aleyhine verdiği karar nedeniyle Bağdat'ın iki Amerikan ve iki Avrupalı ​​şirketle yaptığı sözleşmeleri iptal ettiğini hatırlatmıştı.

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez ve komisyonun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Jim Risch de Blinken’e gönderdikleri mektupta, Joe Biden yönetimini, enerji şirketlerinin Kürdistan Bölgesi’nin enerji sektörüne erişimini koruyarak, ABD ve Irak arasındaki ortak enerji çıkarları üzerinde diyalog ve temaslar yürütmeye çağırmıştı.