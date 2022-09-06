Afrin’de 2022’nin başından bu yana 530 kişi kaçırıldı

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Afrin kentinde tüm çağrılara rağmen hak ihlalleri devam ediyor.

Hak İhlallerini Belgelendirme Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, Afrin’de Türkiye destekli silahlı gruplar hemen her gün fidye için insanları kaçırıyor.

Raporda insanların yasa dışı bir şekilde alıkonulduğu, kendilerine mesnetsiz suçlamalar yöneltildiği ve çoğunun akıbetinin bilinmediği belirtildi.

2022’nin başından bu yana 530 kişinin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığının kayıtlara geçtiği bilgisine yer verilen raporda, kaçırılanların gerçek sayısının daha fazla olduğu vurgulandı.

Raporda Afrin’de zorla vergi alma, halkın malına el koyma, ağaç kesimi, vatandaşların fidye için kaçırılması ve halka baskı yapma gibi hak ihlalleri gündelik bir olgu haline geldiği kaydedildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu dile getiriyor.