Miçotakis: Türkiye’nin tehditleri kabul edilemez

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine yanıt verdi.

Miçotakis, Türkiye’nin tehditlerinin ve Yunanistan’ın egemenliğini sorgulama çabalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Miçotakis’in bugün Atina ziyaretinde bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ile görüştüğü belirtilirken şu ifadeye yer verildi:

“Türkiye’nin saldırgan söyleminin tırmanması bağlamında, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın değişmeyen pozisyonunun uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan diyalog olduğunu söyledi. Miçotakis, NATO müttefiki bir ülkeden, Yunanistan’ın egemenliğini sorgulamaya kadar varan tehditler almasının Yunanistan için kabul edilemez olduğunu vurguladı.”

Yunan Başbakan, Slovakya’nın Kıbrıs’taki barış gücü varlığından ve bu ülkenin Kıbrıs sorununda sergilediği duruştan dolayı Čaputová’ya teşekkür etti.