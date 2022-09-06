Sağlık

Beyaz Saray: Her yıl Covid-19 aşısı yaptırılması gerekebilir

Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl yeni tip coronavirüs (Covid)-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.
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ABD Anthony Fauci Coronavirüs Covid-19 aşısı Beyaz Saray

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray, Covid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Covid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Covid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Covid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

 

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