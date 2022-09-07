Politika

Uluslararası Koalisyon'dan Rojava’ya yeni bir askeri yardım konvoyu

Uluslararası Koalisyon, Rojava’daki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.
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kürdistan Rojava Uluslararası Koalisyon askeri yardım

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) açıklamasına göre Uluslararası Koalisyon, Rojava’ya 50 TIR’dan oluşan yeni bir askeri konvoy gönderdi.

Konvoyun, Welid Sınır Kapısı üzerinden Rojava’ya geçiş yaptığı bildirildi.

SOHR, zırhlı araçlar ve akaryakıt tankerlerinden oluşan konvoyun, Til Bedir, Rimelan ve Şedade bölgelerine gönderildiğini belirtti.

Son bir hafta içinde Uluslararası Koalisyon üçüncü kez Rojava’ya askeri yardım konvoyu gönderdi.

Geçtiğimiz ay ilk kez Rus güçleri Kobani kentindeki Miştenur Tepesi’nde konuşlanmıştı.

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