Erdoğan: Rusya hafife alınacak ülke değil

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“Sırbistan ile kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır” diyen Erdoğan, “Sırbistan ile ticaret hacmi geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından memnuniyetini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bosna Hersek'teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Balkanlar'da yakalanan bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim çünkü Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez.”

Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Batı ülkelerini eleştiren Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna savaşı) Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var" şeklinde konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar.

(Rusya-Ukrayna savaşı) Çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak ülke değil."