Arnavutluk, İran'la diplomatik ilişkilerini kesti

HABER MERKEZİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntülü mesajda, hükümetin İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Derinlemesine yaptıkları soruşturmanın, "ülkesine yönelik gerçekleştirilen siber saldırganlığın İran İslam Cumhuriyeti tarafından yapıldığına ve desteklendiğine dair inkar edilemez kanıtlar" sağladığını kaydeden Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 15 Temmuz'da ülkemiz, Arnavutluk Cumhuriyeti hükümetinin dijital altyapısının imhası, kamu hizmetlerinin felç edilmesi ve hükümet sistemlerinden veri ve elektronik iletişim bilgilerinin çalınmasını hedefleyen ağır bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırı amacına ulaşamadı. Saldırganın hedefledikleriyle karşılaştırıldığında zararlar küçük olarak değerlendirilebilir. Sistemler geri yüklendi ve hiçbir şey geri dönüşü olmayacak bir şekilde kaybolmadı."

Arnavutluk Bakanlar Kurulunun, İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesine karar verdiğini aktaran Rama, bunun İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini kaydetti.

İran’ın Arnavutluk’a yönelik siber saldırı için dört grubu angaje ettiğini belirten Rama, "Bunların arasında uluslararası siber terörizmin en kötü şöhretli gruplarından biri olan ve daha önce İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Kıbrıs'a (Rum Kesimi) gerçekleştirilen siber saldırılarının fail veya ortak faillerinden biriydi. Stratejik ortaklarımızı, NATO'daki ortaklarımızı ve bazı dost ülkeleri bilgilendirerek, ülkemize yönelik saldırganlığın kaynağını kanıtlayan soruşturmanın itiraz edilemez sonuçlarını da paylaştık" diye konuştu.

Rama, hiç arzu edilmeyen ancak tamamen zorunlu bir şekilde aldıkları bu aşırı önlemin, siber saldırının ciddiyeti ve tehlikesiyle tam orantılı olduğunu, çünkü bu saldırının ülkesindeki kamu hizmetlerini felç etmek, sistemlerin silinmesini ve devlet verilerini silmek, hükümet sistemi içerisindeki elektronik iletişimleri çalmak ve ülkede güvensizlik ve kaosu kışkırtmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Arnavutluk Başbakanı, görüntülü mesajında, siber saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

BEYAZ SARAY: İRAN YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTULACAK

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, NATO müttefiki Arnavutluk'a yönelik İran'ın siber saldırısını esefle kınıyor" ifadesini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İran'ın bu eyleminden dolayı sorumlu tutulması çağrısına destek verdiklerini kaydeden Watson, "ABD, müttefiki bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atan ve siber dünya için kötü bir örnek oluşturan bu davranışından dolayı İran'ı sorumlu tutmak için adımlar atacaktır" mesajını verdi.

Watson, 15 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından ABD hükümetinin sahada konuyu incelediğini anımsatarak "İran hükümetinin bu pervasız ve sorumsuz siber saldırıyı gerçekleştirdiği ve İran'ın siber korsanlık ve sızdırma operasyonlarının arkasında olduğu sonucuna vardık" ifadesini kullandı.

Arnavutluk'un saldırıdan etkilenen hükümet ağlarını "kritik altyapı" olarak nitelendirdiğine işaret eden Watson, "Arnavutluk'un bu konudaki uzun süreli çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Ortak ve müttefiklerimizi bu kötü niyetli siber eylemlerin sorumlularından hesap sormaya, güvenli ve dirençli bir dijital gelecek inşa etmeye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk makamları temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu.

Söz konusu saldırının tespit edilmesinin ardından Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici şekilde kapatmış, daha sonra geri açmıştı.