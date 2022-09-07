Neçirvan Barzani: Iraklı taraflar diyalog ve birlikte yaşamanın bir yolunu bulmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ile Barbara Leaf ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Erbil’deki görüşmede, ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne olan bağlılığını vurgulayan Leaf, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye selamlarını iletti.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ve Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’in de hazır bulunduğu görüşmede, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerinin yanı sıra Irak’taki siyasi kriz ve Erbil-Bağdat arasındaki anlaşmazlıklar ele alındı.

ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine bağlılık mesajlarını vurgulamak için Erbil’de olduklarını vurgulayan Leaf, ABD’nin Irak'ta barış ve siyasi istikrarın tesisi için tam desteğini bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destekten ötürü ABD’ye teşekkür ederek, “Irak sorunları herhangi bir siyasi gücü veya partiyi marjinalleştirerek çözülemez. Irak toplumları diyalog ve anlayış ile birlikte yaşamanın bir yolunu bulmalıdır” dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesinin yanı sıra gelir dağılımı, petrol ve gaz yasanın olmasının Irak'taki sorunların çözülmesi ve ülkedeki siyasi istikrarın anahtarı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Irak'ın sorunlarının çözümü için siyasi partiler arasında diyalog ve anlayışa ve dost ülkelerin desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin komşu ülkelerle ilişkileri, Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durum ve Kürt partilerinin birliğinin önemi, bölgesel gelişmeler ve iki tarafı ilgilendiren diğer konular da değerlendirildi.