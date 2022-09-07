Başbakan: Kürdistan halkı hiçbir baskı altında anayasal haklarından vazgeçmez

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı ile Barbara Leaf ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu kabinesinin reformlarının konuşulduğu görüşmede Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını vurguladı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ve Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’in de hazır bulunduğu görüşmede ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Leaf, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge'yi desteklemeye devam etme kararlılığını yineledi.

Leaf, “Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların, özellikle petrol ve gaz sorununa ilişkin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Çünkü bunların çözülmemesi Irak'ta barış ve istikrarı olumsuz etkileyecektir" dedi.

Görüşmede Başbakan ise, 9’uncu kabinenin ekonomi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve güçlü bir altyapı oluşturulması alanındaki reformları hakkında bilgi verdi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki ilişkilere değinen Başbakan, “Kürdistan halkı meşru hakları için çok bedel ödedi, bu nedenle hiçbir baskı altında anayasal haklarından vazgeçmeyecektir. Kürdistan Bölgesi sorunları anayasa temelinde köklü bir şekilde çözme arzusunu da yinelemiştir” dedi.

İklim değişikliği ve bunun Irak ve Kürdistan Bölgesi üzerindeki olumsuz etkileri, çevre dostu, temiz ve alternatif enerjiye özen gösterilmesi, ABD yatırımlarının teşvik edilmesi ve bölgedeki özel sektöre ilgi görüşmenin diğer konuları arasında yer aldı.