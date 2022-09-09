‘Kürtler ve Sünniler arabulucu olabilir’

ERBİL (K24)

Irak eski Başbakanı Nuri Maliki’nin liderliğini yaptığı Kanun Devleti Koalisyonu üyesi Muhammed Seyhud, Irak’taki siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koordinasyon Çerçevesine yakınlığıyla Kürtler ile Sünnilerin, Sadr Hareketi ile Koordinasyon Çerçevesi arasında arabulucu olabileceklerini belirtti.

Irak’ta hükümette yetki eksikliği nedeniyle ülkenin yıkıma doğru gittiğini ifade eden Seyhud, siyasi partilerin Irak'ı bu durumdan kurtarmak için çalışması gerektiğini belirtti.

Sadr Hareketi de “Müttefiklerimiz Kürtler ve Sünnilerin parlamentodan çekilmesi durumunda parlamento meşruiyetini kaybeder ve kendini fesheder” açıklamasında bulunmuştu.

29 Ağustos’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bıraktığını açıklaması üzerine ülkede Sadr taraftarları ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.

Bu çatışmalarda 30'dan fazla kişi öldü ve en az 300 kişi yaralanmıştı.

Irak sokaklarında iki gün süren huzursuzluğun ardından Mukteda es-Sadr düzenlediği basın toplantısında protestocuların 60 dakika içinde geri çekilmesini istemişti.