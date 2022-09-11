Suriye ve Rojava’da kolera salgını yayılıyor

HABER MERKEZİ

Suriye Sağlık Bakanlığı, Halep’te 15 kişinin koleraya yakalandığını açıkladı, Özerk Yönetim Sağlık Kurulu da dün yaptığı açıklamada, 3 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini, 26 kişinin de enfeksiyon kaptığını duyurdu.

Özerk Yönetim Sağlık Kurulu Eş Başkanı Dr. Ciwan Mustafa, hastaların çoğunun Deyr ez-Zor'un batısında olduğunu ve hastalığın yayılma sebebinin kirli su içilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Salgının şu anda kontrol altına olduğu ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirten Dr. Mustafa, Dünya Sağlık Örgütü'nden kolera ile mücadele için yardım istedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de yaptığı açıklamada kirli su nedeniyle Rojava ve Suriye’de kolera salgının yayıldığını belirtti.

UNICEF, savaşın Suriye'deki su tesislerinin dörtte üçünü yok ettiğini ve içme suyunun yüzde 70'i temizlenmediğini kaydetti.