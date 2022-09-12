Politika

İran güçleri bir Kürt kolberi öldürdü

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane kentinde bir Kürt kolberin İran güçlerince öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan kolber Kürt İran güçleri

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Örgütü (Hengaw) tarafından bugün yapılan açıklamada, Doğu Kürdistan’ın Seqiz kentinde bir Kürt kolberin İran silahlı güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.  

Açıklamada Rizgar Muhamedzade (40) isimli Kürt kolberin 11 Eylül gecesi Bane sınırında İran güvenlik güçlerinin saldırısına uğradı.

Muhamedzade’nin saldırı anında hayatını kaybettiği belirtildi.

Hengaw, İran güvenlik güçlerinin Kürt kolber Rizgar Muhamedzade'ye yakın mesafeden ateş açtığını açıkladı.

Rizgar Muhamedzade'nin cenazesinin Bane kentindeki Selahaddin Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapanlar) yapmak zorunda kalıyor. Her yıl yüzlerce kolber İran güçlerinin hedefi oluyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv