İran güçleri bir Kürt kolberi öldürdü

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İnsan Hakları Örgütü (Hengaw) tarafından bugün yapılan açıklamada, Doğu Kürdistan’ın Seqiz kentinde bir Kürt kolberin İran silahlı güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada Rizgar Muhamedzade (40) isimli Kürt kolberin 11 Eylül gecesi Bane sınırında İran güvenlik güçlerinin saldırısına uğradı.

Muhamedzade’nin saldırı anında hayatını kaybettiği belirtildi.

Hengaw, İran güvenlik güçlerinin Kürt kolber Rizgar Muhamedzade'ye yakın mesafeden ateş açtığını açıkladı.

Rizgar Muhamedzade'nin cenazesinin Bane kentindeki Selahaddin Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapanlar) yapmak zorunda kalıyor. Her yıl yüzlerce kolber İran güçlerinin hedefi oluyor.