Afrin’de 13 kişi daha kaçırıldı: Aralarında kadın ve yaşlılar var

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Rojava’nın Afrin kentinde Türkiye destekli silahlı grupların hak ihlalleri devam ederken, Cinderes ve Mabeta ilçelerinde 13 kişi daha söz konusu gruplar tarafından kaçırıldı.

K24’e konuşan Afrinli bir kaynak, “Askeri Polis” adlı silahlı grubun Cinderes ilçesinde Zaim Muhammed, Mustafa Filik Naso, Mecid İbrahim Muhammed ve Yusuf Kadir isimli 4 Kürt sivili kaçırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, aynı silahlı grubun ayın 10’unda Mabeta ilçesine bağlı Dargirê köyünü basarak köy muhtarı ile aralarında kadın ve yaşlıların da olduğu 8 kişiyi kaçırdığını ifade etti.

Kaçırılanların fidye ödendikten sonra serbest bırakıldığını belirten kaynak, Dargirê köyünden Sabri Ahmed Muhammed’in akıbetinin öğrenilemediğini kaydetti.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.