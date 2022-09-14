Avrupa ülkelerinden enerji krizine karşı ‘duş’ tavsiyeleri

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Avrupalı siyasiler, krize ve yaklaşan kışa yönelik birçok fikir ortaya atmaya başladı. İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, enerji krizine çözüm amacıyla vatandaşlara birlikte duş almaları önerisinde bulundu.

İsviçre medyası Blick'te çıkan habere göre, Bakan Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığıyla daha iyi mücadele edebilmek için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.

Sommaruga, vatandaşlara verdiği tavsiyelerde, elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

Ülkede gündem olan açıklamalarda ise en çok 'duş' kısmı dikkat çekti. Sommaruga, enerji krizine karşı "Birlikte duş almalıyız" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA: 5 DAKİKADA DUŞ ALIN

Wall Street Journal’da yer alan habere göre Hollanda hükümeti, enerji tasarrufu için 5 dakikada duş alınması için kampanya başlattı.

Ülkenin güneydoğusundaki bir bölgede halka, bu amaçla 5 dakikalık süreölçerlerin dağıtıldığı belirtiliyor.

Haberde görüşüne yer verilen 37 yaşındaki Hollandalı Carla Generaal, artık ayda bir kez 5 dakikalığına duş aldığını söyledi.

Thea Derks isimli kadın ise haftada bir kez duş aldığını ve duş süresinin 5 dakikayı bile bulmadığını belirtti.

ALMANYA: DUŞ ALMAYIN, BEZLE SİLİNİN

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann, geçen günlerde enerji tasarrufu için verdiği son tavsiyeyle şaşırtmıştı.

Almanya'nın karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine açıklama yapan Kretschmann "Enerji kriziyle sınandığımız bu günlerde insanlar 'sürekli duş almak yerine' bir bez kullanarak çok tasarruf edebilirler" demişti.