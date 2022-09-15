Ankara: Büyükelçiler vize krizi konusunda uyarılacak

HABER MERKEZİ

Hürriyet'in haberine göre, Ankara’da diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize sorunu ve dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor. Vize mağduriyetlerine ilişkin ABD, Almanya dahil diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler var. İş insanlarımız var, doktorlarımız var” şeklinde konuştu.

"ARTIK ÇÖZÜLMESİ GEREK"

Mevlüt Çavuşoğlu, “Şimdi bir fuar var, oraya gidiyorsunuz davetlisiniz, başvuruyu yaparken de söylüyorsunuz bu fuara gideceğim diye, fuar tarihinin sonrasına randevu veriyorlar” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Olacak iş değil. Bir önemli akademisyenimiz, bazen doktor olabiliyor, bazen tarihçi, herhangi biri de olabilir, bir sempozyuma, bir foruma, bir konferansa davet ediliyor, randevu tarihi o konferansın sonrasına veriliyor. Gitme sebebi de belli. Bu kadar açık, absürt örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu böyle gitmez. ABD yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre, ama halen yetersiz ve bunun artık çözülmesi gerekiyor.”

Türkiye'de bir süredir özellikle AB ülkeleri ve ABD'nin vize işlemleri hem çok uzun sürüyor hem de çok sayıda vize talebi reddediliyor.

NE OLMUŞTU?

Çavuşoğlu 23 Ağustos'ta ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" diyerek tepki göstermişti.

Çavuşoğlu basın toplantısında, "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı" diyerek şöyle konuşmuştu:

"En son Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, büyükelçileri de oradaydı, ona da söyledim. New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake oradaydı, ona da söyledim. Yani biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Personel eksikliğiymiş, yok Covid'miş... Bu bahanelere inanmıyorum. Bunların çözümleri var. Çözümleri kendilerine de söyledik."

AB BÜYÜKELÇİSİ’NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Bu arada önceki gün DW Türkçe’ye konuşan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise Çavuşoğlu’nun eleştirilerine ilişkin, "Bu önemli bir konu. Ancak bunun siyasi bir mesele olmadığını ve sadece Türkiye ile ilgili bir sorun da olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Bu iki husus da çok önemli" demişti.

Meyer-Landrut, yapılan her başvurunun dikkatli bir şekilde ve kişi bazında ilgili yetkililer tarafından incelendiğini söyleyerek, elindeki istatistiksel verileri şöyle açıklamıştı:

"Eğer istatistiklere bakacak olursak Türkiye'nin Schengen vizesi için en çok başvuru yapan ülkeler arasında olduğunu görüyoruz. Türkiye Schengen başvuru sayısı açısından dünyada ilk üçe giriyor. Bu büyük bir oran. Geçmiş yıllara baktığımızda 2019'da 900 bin başvuru yapılmış. Pandemi döneminde bu rakamın önemli oranda düştüğünü görüyoruz. 2020 yılında 230 bin, 2021 yılında 270 bine yakın bir başvuru var. 2022 yılına ait rakamlar ise henüz belli değil. Ama son iki yıldan daha fazla bir oranda başvuru bekliyoruz."

VİZE SERBESTİSİ İLE İLGİLİ İLERLEME OLABİLİR Mİ?

Büyükelçi Meyer-Landrut vize serbestisi konusunda Türkiyeli yetkililerle devamlı temas içinde olduklarını söyleyerek, şunları kaydetmişti:

"Bu konu geçtiğimiz aylar ve yıllarda yapılan üst düzey siyasi temaslarda da masadaki gündem konularından birisiydi. Türk yetkililer sizin de belirttiğiniz gibi topun kendi sahalarında olduğunu biliyor. Veri koruması ve terörizmin tanımı gibi alanlarda yerine getirilmesi gereken önemli kriterler var."

Meyer-Landrut, konuyla ilgili görüşmeleri sürdürmek istediklerini de ekleyerek, ancak bu aşamada kalan kriterlerle ilgili şu an için ilerleme sağlanamadığını hatırlatmıştı.

Bununla birlikte sürecin donmadığını da belirten Meyer-Landrut, "Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama Türk yetkiler çok iyi biliyor ki bu kriterlerin mesela kişisel verilerin korunmasına ilişkin kriterin yasama yoluyla yerine getirilmesi gerekiyor. Bu yapılır yapılmaz bu konuda ilerleme sağlanacaktır" diye konuşmuştu.