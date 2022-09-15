Spor

Thomas Müller’in evine hırsız girdi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih - Barcelona maçı sırasında yıldız oyuncu Thomas Müller'in evine hırsız girdi.
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avrupa Bayern Münih Thomas Müller ev hırsız

HABER MERKEZİ

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih’in oyuncusu Thomas Müller’in evine hırsız girdiği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller’in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin euro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi.

Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.

Polisin, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadığı ifade edildi.

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