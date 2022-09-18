Suriye’de kolera yayılıyor: Şam ve SOHR’dan farklı rakamlar

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Suriye Sağlık Bakanlığı’na göre, bugüne kadar farklı şehirlerde sadece 201 kolera vakası tespit edildi, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Açıklamada, Rojava’nın Haseke kentinin de içerisinde bulunduğu, Halep, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Şam ve Humus’ta bulunan hastanelerde 201 kolera vakasının kaydedildiği belirtildi.

Bakanlık, her türlü tıbbi gereksinimin bulunduğunu ve hastaların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye Sağlık Bakanlığı’nı yalanlayan bir açıklama yaptı.

Sadece Deyr ez-Zor’da 200’den fazla kolera vakasının bulunduğunu belirten Gözlemevi, 4 kişinin hayatını kaybettiği, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), koleranın Suriye genelinde yayılması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Suriye Sağlık Bakanı Dr. Hasan el-Habaş, dün Birleşmiş Milletler ve Suriye'de çalışan sivil toplum sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede, koleranın yayılmasının kontrol altına alındığını söylemişti.