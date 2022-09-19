Bitcoin üç ayın en düşük seviyesinde

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Kripto para birimleri, artan faiz ortamında yatırımcıların küresel olarak riskli varlıklara sırtlarını dönmeleri ve piyasada regülasyon endişelerinin oluşmasıyla yeni dip seviyelere düştü.

Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin bugün yaklaşık yüzde 5 gerileyerek üç ayın dip seviyesi olan 18 bin 387 dolara düştü.

En büyük ikinci kripto para birimi Ether ise yüzde 3 kayıpla iki ayın dip seviyesi 1285 dolara gerileyerek, son 24 saatte yüzde 10’dan fazla düşmüş oldu. Diğer birçok altcoin daha büyük oranda düştü.

Ether kripto parasıyla yapılan işlemlerin altyapısını oluşturan Ethereum blockchain hafta sonu, merge yani birleşme adlı büyük bir güncellemeden geçerek, enerji tüketimini azaltan bir modele kavuşmuştu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in geçen haftaki açıklamasının piyasalarda Etherium blockchainindeki yeni altyapının ilave düzenlemeye maruz kalabileceğine dair bir sinyal olarak algılanmasının ardından ether düşmeye başlamıştı.

Singapur merkezli kripto para işlem platformu Stack Funds’ın faaliyetlerden sorumlu yetkilisi (COO) Matthew Dibb, gelecekteki muhtemel düzenlemelere dair, “Bu, ne olabileceği ya da ne olamayacağı hakkındaki bir spekülasyondur. Birleşme’den beri, piyasadaki coşkunun büyük bir kısmı kayboldu. Bu, gerçekten satılacak haber tarzında bir olaydı” diye belirterek, küresel tedirginliğin de etkisiyle etherin ileriki aylarda 950 doları test edebileceğini tahmin etti.

Matthew Dibb, “Şu anda görünüme baktığımızda, hem temel olarak hem de teknik olarak, mükemmel gözükmüyor. Bu piyasaları destekleyecek ve daha fazla para ve likidite getirecek yukarı yönlü ani bir katalizör yok” ifadelerini kullandı.