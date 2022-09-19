Doğu Kürdistan’daki protestolarda ölü ve yaralıların sayısı artıyor

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İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Jina Emini’nin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor.

Kurdpa’da yer alan habere göre, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Divandere kentinde gösteriler şiddete dönüşürken, güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Divandere’de yoğun güvenlik önlemmleri alınırken, onlarca gösterici tutuklandığı bildirildi.

Rojhilat’ın Saqiz kentinde de gösterilerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Protestoların Sine’de (Senendec) de devam ettiği ifade ediliyor.

Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Emini’nin ölümü ülke çapında protestolara ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Tahran'da da bugün kadın hakları savunucuları ve öğrencilerin çağrısıyla eylemler düzenlendi.

Çok sayıda kadının başörtülerini çıkardığı ve “Diktatöre ölüm”, " İslam Cumhuriyeti'ne ölüm" sloganlarının atıldığı bildirildi.

Bölgede bulunanlar, polisin protestoculara biber gazı attığını ve kalabalığı coplarla dağıtmaya çalıştığını paylaştı.

Tahran Emniyet Müdürü, Emini’nin ölümünü "tekrarlanması istenmeyen talihsiz bir olay" diye tanımladı.

Mahsa Emini olarak da bilinen Jina Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ahlak polisi tarafından dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı, bu nedenle komaya girdiği iddia edildi.

Polis ise Emini’nin Tahran'daki ahlak polisinin karakolunda 13 Eylül'de aniden kalp rahatsızlığı yaşayarak acilen hastaneye kaldırıldığını öne sürdü.

Cuma günü hayatını kaybeden Emini’nin Saqiz şehrinde hafta sonu gerçekleşen cenazesinde de “Diktatöre ölüm” sloganlarının atıldığı protestolar düzenlenmişti.

Bu slogan, İran lideri Ali Hamaney’in başörtüsü kurallarının katı bir şekilde uygulanması açısından yürüttüğü baskıcı politikaları hedefliyor.

Ancak Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Rahimi, işkence iddialarını "korkakça" diye tanımladı ve Emini'nin herhangi bir fiziksel zarar görmediğini öne sürdü.

Muhafazakar Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Rahimi, "Karar gününe kadar bekleyeceğiz, ancak güvenlik görevlerini yerine getirmeye son veremeyiz" dedi.