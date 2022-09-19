Rusya: Türkiye ve Suriye arasında görüşme düzenlemeye hazırız

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov; Rusya'nın, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Putin’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelme olasılığına dair sorulan soruyu yanıtladı.

Bogdanov, “Tabii ki böyle bir görüşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Burada temasların yeniden sağlanmasından bahsediyoruz. Şimdilik bu temaslar sadece savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden kuruldu. Söz konusu temasları destekliyoruz ve bir araya gelmeleri ve belirli pozisyonlarda ortak paydalar bulmaları için tarafları teşvik ediyoruz” diyerek yanıtladı.

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için hazır olduklarını belirten Bogdanov, "İstemeleri halinde (tarafları Moskova’da) kabul etmeye tabii ki her zaman hazırız. Şimdiye dek farklı düzey ve formatlarda pek çok görüşme düzenledik. Yardımımızı sunmaya her daim hazırız” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada, uzun süredir diplomatik ilişkilerin yürütülmediği Suriye için “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta Reuters'ta yer alan bir haberde, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye İstihbarat Örgütü Başkanı Ali Memlük'ün Suriye'nin başkenti Şam'da görüştüğü iddia edilmişti.