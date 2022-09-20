Politika

İngiltere’den Ukrayna’ya 2.6 milyar dolarlık askeri yardım sözü

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Rus işgali nedeniyle gelecek yıl Ukrayna'ya en az 2,3 milyar sterlin (2,6 milyar dolar) askeri yardım sözü verdi.
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İngiltere Başbakanı Liz Truss
İngiltere Başbakanı Liz Truss
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HABER MERKEZİ

Başbakan Liz Truss, Birleşik Krallık'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yönetimine sağlanan desteği sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Liz Truss söz konusu açıklamayı, Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a gitmeden önce yaptı.

Alman haber ajansı DPA'nın bildirdiğine göre, Truss aynı zamanda Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdirmek için dünya liderlerini harekete geçirmeye çalışacak.

İngiltere Başbakanı ayrıca, Kiev'in Ruslar tarafından ele geçirilen yaklaşık 3 bin kilometrekarelik bir alanı geri alma başarısına övgüde bulundu.

İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI: PUTİN TÜM STRATEJİK ASKERİ HEDEFLERİBDE BAŞARISIZ OLDU

Öte yandan İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm stratejik askeri hedeflerinde başarısız olduğunu söyledi.

Amiral Tony Radakin BBC’ye yaptığı açıklamada, Rus savunması artık Ukrayna’nın karşı saldırılarına dayanamayacağı için Putin üzerindeki baskının sürekli arttığını vurguladı.

Radakin, şunları kaydetti:

“En başta, bunun Başkan Putin tarafından yapılan stratejik bir hata olduğunu ve stratejik hataların stratejik sonuçlara yol açtığını söyledik. Şu anda olan şey kesinlikle stratejik bir başarısızlıktır. Putin tüm askeri stratejik hedeflerinde başarısız oluyor. Ukrayna’yı boyunduruk altına almak istedi, bu olmayacak. Başkent Kiev’in kontrolünü ele geçirmek istedi, başarısız oldu. NATO’yu zayıflatmak istediğini gördük. NATO artık çok daha güçlü. Uluslararası kararlılığı kırmak istedi. Aslında bu, son dönemde daha güçlendi ve o baskı altında, sorunları artıyor.”

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