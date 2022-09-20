Saldırı altındaki 3 kent Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor

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Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk ve KKherson bölgeleri Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül arasında referandum yapılacağını duyurdu.

Donbas’ta ülkenin her iki yönetimin (Donetsk ve Luhansk) halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolü altındaki Kherson bölgesindeki yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı.

ZAPORIJYA DA REFERANDUM DÜZENLEYECEK

Zaporijya bölgesinde de yönetim, yakın bir zamanda bölgenin Rusya’ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu.

KHERSON DA REFERANDUMA GİDİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, “Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların, kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" diye konuştu.

Reuters haber ajansına göre, Kherson'da da Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül arasında referandum yapılacak.

PUTIN, DONETSK VE LUHANSK’I TANIMIŞTI

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından söz konusu yönetimler, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı.

Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşını başlamıştı.