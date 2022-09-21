İran Merkez Bankası’nın sitesi hacklendi

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Aralarında İran Merkez Bankası'nın internet sitesinin de bulunduğu devlete ait bazı siteler, dünyaca ünlü Anonymous hack grubundan olduklarını iddia eden hackerlar tarafından hedef alındı.

Grubun bir üyesi dün Twitter üzerinden İranlılara bir mesaj göndererek, "Sizinleyiz. İran'a karşı operasyonlar başladı. Bizi bekleyin" paylaşımında bulundu.

Iran International'ın haberine göre, İran hükümetinin en az iki ana internet sitesi ve devlete bağlı bazı medya ağlarının yanı sıra devlet yayın kuruluşu IRIB de hedef alındı. Anonymous'a bağlı olduğu düşünülen bir sosyal medya hesabı, "Tüm veri tabanı silindi" iddiasında bulundu.

Hackerlar, Merkez Bankası’nın sitesine, “O kanlı parayı kullanamazsınız. Yaşasın özgür İran” mesajını yazdı.

Söz konusu gruptan yapılan açıklamada, “İnsanların daha fazla baskı altına alınmasına ve susturulmasına izin vermeyeceğiz. İran hükümetinin internette hayatta kalmasına izin vermeyeceğiz. Saldırıları biz başlatacağız, sizi internette bitireceğiz ve halk sizi iktidardan indirecek" denilmişti.

NE OLMUŞTU?

Protestolar ilk olarak, başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından gözaltında tutulurken hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Emini'nin memleketinde Saqiz’da patlak verdi. Ancak gösteriler 31 vilayetten en az 16'sına yayıldı.

İranlılar kadınlara uygulanan kısıtlayıcı kuralların kapsamlı bir şekilde değiştirilmesini talep ediyor.

İran'ın çeşitli bölgelerinde kadınlar başörtülerini çıkararak ve saçlarını keserek protesto gösterileri düzenliyor.

Doğu Kürdistan’ın yanı sıra Alborz, Doğu Azerbaycan, Fars, Gilan, Golestan, Hormozgan, İsfahan, Kerman, Mazandaran, Kazvin, Razavi Horasan, Tahran ve Batı Azerbaycan gibi yeni bölgelerden de benzer protesto videoları geldi.