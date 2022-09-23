Hol Kampı’na sızma girişimi: 4 DAİŞ’li öldürüldü

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Albay Joe Buchino, yaptığı açıklamada DAİŞ mensuplarının iki otomobil ile Hol Kampı'na sızma girişiminde bulunduğunu, bir otomobilin kampın 20 km doğusunda patladığını belirtti.

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) güvenlik biriminin olay yerine intikal ettiğini belirten Joe Buchino, otomobilde bulunan bir DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü, birinin kendini patlattığını, birinin ise yakalandığını ifade etti.

İkinci otomobilde 50 kilogram patlayıcı olduğunu ifade eden Albay Buchino, DSG’liler ile DAİŞ mensupları arasında çatışma çıktığını ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.

DSG geçtiğimiz ayın 25’inde Hol Kampı’nda başlatılan ‘insanlık ve Güvenlik’ isimli operasyonun 2’nci aşamasının 17 Eylül’de sona erdiği duyurmuştu.

24 gün süren operasyonun ardından Özerk Yönetime bağlı Asayiş tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından itibaren 226 DAİŞ üyesi ve şüphelisinin yakalandığı ve bunlardan 36’sının kadın olduğu belirtilmişti.

DSG kontrolündeki Hol Kampı’nda DAİŞ mensuplarının 60 bin yakınının kaldığı tahmin edilirken, kampı 400 kişi koruyor.