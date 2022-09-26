Politika

Şam’da 8 Kürt gözaltına alındı

Suriye’nin başkenti Şam'ın güneyindeki Xirbet El-Werd köyünde yaşayan Kürt aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi, rejim güçlerince gözaltına alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Lübnan Hizbullahı Kürt aile şam

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Lübnan Hizbullahı’na bağlı bir grubun, Şam'ın güneyinde Seyyide Zeyneb bölgesindeki Xirbet El-Werd köyünde bir Kürt aileye saldırarak şiddet uyguladığı bildirdi.

Gözlemevi açıklamasında, Suriye rejimine bağlı güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmek ve aileyi korumak yerine, saldırıya uğrayan aileden 8 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Açıklamaya göre, birkaç gün önce Kürt aile ile Lübnan Hizbullahı'nın desteklediği Begara aşireti mensupları arasında bir evin satışı nedeniyle sorun çıktı.

Begara aşireti mensuplarının daha önce Kürt aileye sattığı evi yeniden kendilerine satmaya zorladığı, ailenin kabul etmemesi üzerine de Begara aşiretinin sorun çıkardığı öğrenildi.

Gözlemevi, rejim güçlerinin Kürt ailenin evlerini Begara aşireti mensuplarına satmaması durumunda aile üyelerini hapishaneye atmakla tehdit ettiğini belirtti.

Şam'ın 10 km güneyinde yer alan Seyyid Zeyneb bölgesinde ikamet edenlerinin çoğunluğunu Şii Araplar oluşturuyor. Burada İran destekli çok sayıda silahlı milis kalıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv