Şam’da 8 Kürt gözaltına alındı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Lübnan Hizbullahı’na bağlı bir grubun, Şam'ın güneyinde Seyyide Zeyneb bölgesindeki Xirbet El-Werd köyünde bir Kürt aileye saldırarak şiddet uyguladığı bildirdi.

Gözlemevi açıklamasında, Suriye rejimine bağlı güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmek ve aileyi korumak yerine, saldırıya uğrayan aileden 8 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Açıklamaya göre, birkaç gün önce Kürt aile ile Lübnan Hizbullahı'nın desteklediği Begara aşireti mensupları arasında bir evin satışı nedeniyle sorun çıktı.

Begara aşireti mensuplarının daha önce Kürt aileye sattığı evi yeniden kendilerine satmaya zorladığı, ailenin kabul etmemesi üzerine de Begara aşiretinin sorun çıkardığı öğrenildi.

Gözlemevi, rejim güçlerinin Kürt ailenin evlerini Begara aşireti mensuplarına satmaması durumunda aile üyelerini hapishaneye atmakla tehdit ettiğini belirtti.

Şam'ın 10 km güneyinde yer alan Seyyid Zeyneb bölgesinde ikamet edenlerinin çoğunluğunu Şii Araplar oluşturuyor. Burada İran destekli çok sayıda silahlı milis kalıyor.