Politika

Mersin saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.
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Mersin
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HABER MERKEZİ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında 22 kişinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmıştı.

Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren iki kadın, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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