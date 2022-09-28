Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Bu saldırıların tekrarlanmasını tümüyle reddediyoruz

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Irak federal hükümetini ülkenin topraklarını ve egemenliğini korumaya çağırdı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Başkanlığı İran

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Irak federal hükümetini ülkenin topraklarını ve egemenliğini korumaya çağırdı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı yayımladığı yazılı açıklamada, İran’ın Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı hedefleri bombalayıp sivillerin yaşamını yitirmesine neden olan saldırısını kınadı.

Açıklamada, “Bu saldırıların tekrarını tümüyle reddediyoruz” denildi.

“Kürdistan Bölgesi'nin tutumu, sınırlarından komşu ülkelere herhangi bir güvenlik tehdidine izin vermeyeceği açıktır” denilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin çatışan taraflar arasında anlaşmazlıklarını çözmek için bir saha olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Silah ve kuvvet sorunları çözmez. Tüm tarafların çıkarına olan tek çözüm diyalog ve barıştır. Irak federal hükümetini görevini yerine getirmeye ve ülkenin topraklarını ve egemenliğini korumaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

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