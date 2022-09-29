Başbakan’dan Irak hükümeti ve uluslararası topluma çağrı: İhlaller durdurulsun

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Selahaddin Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Son dönemde İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirten Başbakan, bu konuda Irak hükümeti ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

“Geçmişte de çeşitli bahanelerle Kürdistan Bölgesi topraklarına gayrimeşru saldırılar düzenlendi” diyen Başbakan, “Vatan sevgisini, hoşgörü kültürünü büyütüp daha güçlü bir ülke olursak tüm zorlukların üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.

“Ülke topraklarımıza yönelik saldırlar sorunları çözmüyor” ifadelerini kullanan Başbakan, “Biz barışçıl bir milletiz ve hiçbir komşu ülke için sorun çıkarmak istemiyoruz. Mesajımız: Barış, özgürlük ve birbirine saygıdır” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin ileriye taşımak istediklerini belirten Başbakan, şöyle devam etti:

“Ülkemizi kalkındırarak yaşamak istiyoruz. Bize yardım edenlere teşekkür ediyoruz. Bize yardım etmek istemeyenler ise bize bu yolda sorun çıkarmasın. Çünkü biz yaşamaya, ilerlemeye, ülkemizi inşa etmeye, torunlarımızı bilim silahıyla donatmaya ve daha geniş bir ufka doğru adım atmaya karar verdik.”

“Bize karşı yapılan tüm bu saldırı ve ihlalleri kınıyoruz” diyen Başbakan, “Irak hükümeti ve uluslararası topluma bu saldırı ve ihlalleri sınırlandırmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.