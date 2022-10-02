Politika

Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde

Zelenskiy, Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrinde dalgalandığını belirterek, "Ukrayna kendine geri dönecek. Bayrağımız her yerde olacak" dedi.
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Ukrayna kuvvetleri Liman şehrindeki idari binanın önünde (Reuters)
Ukrayna kuvvetleri Liman şehrindeki idari binanın önünde (Reuters)
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Zelenskiy: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü açıklamasında, Ukrayna ordusunun Donetsk'te ilerleyişini sürdürdüğü Liman şehrindeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna güçlerinin bölgede yeniden ele geçirdiği yerleşim birimlerine işaret eden Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Donbas'ta daha fazla Ukrayna bayrağı vardı. Bir hafta içinde daha da fazla olacak. O halde sözde referandum nedir? 2 Donetsk bölgesi var mı? Ukrayna hareketi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna güçlerinin Liman şehrine girmelerine değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna bayrağı Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde. Orada hala çatışmalar sürüyor ancak orada herhangi bir sözde referandumdan eser yok. Ukrayna kendine geri dönecek. Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım. Bayrağımız her yerde olacak."

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi" açıklamasını yapmıştı.

ABD SAVUNMA BAKANI: CESARETE VERİCİ BİR BAŞARI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna’nın Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki Liman şehrini geri almasını memnuniyetle karşıladı ve bunun Rus ordusu için yeni ikilemler yaratacak, savaş alanında cesaret verici bir başarı olduğunu söyledi.

Austin, Hawaii’de düzenlediği basın toplantısında, “Kesinlikle, bu önemli. Şu anda gördüğümüz şey bizi çok cesaretlendirdi” dedi.

Rusya, Liman’ı Donetsk bölgesinin kuzeyindeki operasyonları için bir lojistik ve nakliye merkezi olarak kullanmıştı.

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