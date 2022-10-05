Politika

Bakanlar Kurulu tarım yasasını görüştü

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, tarım yasasını görüştü.
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kürdistan Bakanlar Kurulu Mesrur Barzani tarım yasası

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, kamu hizmetleri ve emekli maaşlarının yeniden düzenlemesi, kamu geliri yararına adaletin sağlanması, israf ve haksız kazancın önlemesiyle ilgili reform yasasının uygulanmasına vurgu yapıldı.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani tarafından 2012 tarihli Federal Tarım Yasası’nın Kürdistan Bölgesi’nde değiştirildiği şekliyle ilgili sunum yapılan toplantıda, söz konusu yasa onaylandı.

Yasa tasarısının amacının, Irak genelinde uygulanan aynı süreç, prosedür ve kriterleri uygulayarak tarımsal hastalıkların Kürdistan Bölgesi'ne girmesini ve yayılmasını önlemek için bitki ve ürünlerinin ithalat ve ihracat süreçlerini düzenlemek olduğu kaydedildi.

Onaylanan yasanın Kürdistan Bölgesi’ndeki tarım projeleri için yurt dışından ithal edilen malzeme ve hammaddelerin doğruluğunu ve kalitesini garanti eden Kürdistan Bölgesi işadamları ve çiftçilerine kolaylık sağladığı belirtildi.

 

 

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