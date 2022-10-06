Almanya 11 vatandaşını Rojava'daki kamptan teslim aldı

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Derik’teki Roj Kampı’nda kalan DAİŞ mensuplarının yakını olan 7 çocuk ve 4 kadının dün gece Almanya'ya döndüğünü duyurdu.

Baerbock, Almanya’nın, vatandaşlarını DAİŞ kampından aldığı için rahatladığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise ülkeye vardıklarında eylemlere katılanların yargılanacaklarını açıkladı.

Bakanlık, bugüne kadar, 76 reşit olmayan çocuk ile 26 kadının Rojava’daki kamplardan Almanya'ya getirildiğini belirtti.

Derik kentinin batısında yer alan Roj Kampı’nda çoğu yabancı DAİŞ mensubu ailelerinden olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kadın ve çocuk kalıyor.