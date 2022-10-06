Politika

Biden'dan OPEC kararı mesajı: Alternatiflere bakıyoruz

ABD Başkanı Biden, OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının hayal kırıklığı yarattığını ve farklı alternatifleri araştırdıklarını söyledi.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Joe Biden ABD OPEC+ grubu

HABER MERKEZİ

Biden, New York ve New Jersey eyaletlerine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OPEC+ grubunun petrol kararının sorulması üzerine Biden, bu kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Biden'a Wall Street Journal gazetesinin, "ABD, Venezuela'ya yaptırımları gevşeterek, Amerikan petrol şirketi Chevron'un bu ülkede sondaj yapmasına izin verecek" şeklindeki haberi de anımsatıldı.

Venezuela'nın OPEC+'nın bir alternatifi olup olmadığına ilişkin Biden, "Alternatiflere bakıyoruz. Henüz kararımızı vermedik" dedi.

Biden, Suudi Arabistan'a Temmuz 2022'de yaptığı ziyaretten dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise "Bu seyahatin ana amacı petrol değildi. Bu seyahatin amacı Ortadoğu ve İsrail'in pozisyonlarını netleştirmekti" diye konuştu.

Gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine ise Biden, "Bunu bekleyip göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

OPEC+ GRUBUNUN PETROL KARARI

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Viyana'da dün düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Covid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.

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