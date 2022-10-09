Politika

Neçirvan Barzani, Fransa Büyükelçisi’yle ikili ilişkileri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.
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Eric Chevallier ve Neçirvan Barzani
Eric Chevallier ve Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani Eric Chevallier Fransa Kürdistan Bölgesi ilişkiler

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’taki siyasi durum ve Kürdistan Bölgesi’ndeki seçimlerin ertelenmesinin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi - Fransa ilişkileri ele alındı.

Neçirvan Barzani ve Fransa Büyükelçisi, Irak’ın siyasi istikrarı ve huzurunun korunmasının tüm bölge için önemine dikkat çekerek, Iraklı siyasi taraflar arasında ortak bir anlayışın sağlanması için diyalog yolunun seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Iraklıların daha iyi bir geleceği hak ettiklerini belirten taraflar, sorunların dost ülkeler ve uluslararası toplumun yardımıyla çözülebileceğini dile getirdi.

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sorunların çözümü ve Iraklı siyasi tarafların anlaşmasına yönelik çabalarına dikkat çekildi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede, sorunların çözümü için taraflar arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca Şengal ve Ezidi Kürtlerin durumu, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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