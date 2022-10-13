NATO Genel Sekreteri: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer hareketlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduklarını ifade etti.

Putin'in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Nükleer silahların kullanılması ciddi sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN NÜKLEER AÇIKLAMALARI

Üst düzey bir NATO yetkilisi geçtiğimiz haftalarda Reuters'a verdiği demeçte, "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik, ancak NATO ve müttefikler tetikte olmaya devam ediyor" demişti.

Yetkili, NATO'nun haziran ayındaki yeni stratejik konseptinde ortaya konduğu gibi, Rusya'nın "zorlayıcı nükleer sinyalizasyon kullanırken yeni ve yıkıcı çift yetenekli dağıtım sistemlerini" genişletmesinin savunma ittifakının güvenliği ve çıkarları için bir meydan okuma olduğunu da sözlerine eklemişti.

Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.