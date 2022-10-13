Politika

NATO Genel Sekreteri: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Jens Stoltenberg NATO Rusya nükleer tehdit

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer hareketlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduklarını ifade etti.

Putin'in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Nükleer silahların kullanılması ciddi sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN NÜKLEER AÇIKLAMALARI

Üst düzey bir NATO yetkilisi geçtiğimiz haftalarda Reuters'a verdiği demeçte, "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik, ancak NATO ve müttefikler tetikte olmaya devam ediyor" demişti.

Yetkili, NATO'nun haziran ayındaki yeni stratejik konseptinde ortaya konduğu gibi, Rusya'nın "zorlayıcı nükleer sinyalizasyon kullanırken yeni ve yıkıcı çift yetenekli dağıtım sistemlerini" genişletmesinin savunma ittifakının güvenliği ve çıkarları için bir meydan okuma olduğunu da sözlerine eklemişti.

Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv