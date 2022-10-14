Yaşam

HDP’li milletvekilleri kaza yaptı

HDP'li vekillerin içinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı. Milletvekillerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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türkiye HDP Trafik kazası Ankara Dersim Dağ Ömer Öcalan Nusrettin Maçin

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in içinde bulunduğu araç Ankara'da kaza yaptı.

Milletvekillerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan ticari taksinin şoförü ise hayatını kaybetti.

HDP’DEN AÇIKLAMA

HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sabah Milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamış, taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altına alınmışlardır.”

 

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