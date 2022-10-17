Politika

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini destekliyoruz

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Başbakan Mesrur ​​Barzani ile bir araya geldiğini belirtti.
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kürdistan Mesrur Barzani Mark Bryson-Richardson İngiltere

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini desteklediğini söyledi.

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Başbakan Mesrur ​​Barzani ile bir araya geldiğini ve İngiltere'nin 28 Eylül ve sonrasındaki saldırıların kurbanlarına taziyelerini ilettiğini belirtti.

Bryson, Başbakan’a, İngiltere’nin tüm Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğini ve güvenliğini desteklediğini aktardığını bildirdi.

İngiliz büyükelçi, İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarına yönelik saldırılarının, söz konusu ülkenin bölgede tekrar eden İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz 28 Eylül’de İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesi'ndeki Doğu Kürdistan partilerinin karargahlarının olduğu bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişiyi katletmişti.

 

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