Politika

ABD: İran dronları Ukrayna’da kullanılıyor, kapsamlı kanıtlar var

ABD, İran dron sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından askeri ve sivil hedeflere yönelik kullanıldığını açıkladı ve İran ile dron teknolojisi konusunda iş yapanları yaptırım konusunda uyardı.
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ABD ABD İran drone Ukrayna

HABER MERKEZİ

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, ABD’nin daha önce İran'ın Rusya'ya dron sistemleri satmayı planladığını ve Rus ordusunun İran’dan bu sistemleri aldığını dünyaya ifşa ettiğini belirtti.

Vedant Patel, "Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran’a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var" dedi.

İran ile Rusya arasında derinleşen ittifakın arz ettiği tehdidin bölge ülkeleri ve dünya tarafından yakından izlenmesi gerektiğine işaret eden sözcü, şöyle devam etti:

"Bu yakından izlediğimiz bir konu ve İran’ın Rusya’ya tehlikeli silahlar tedarik etmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler dahil müttefik ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. İran ile iş yapanların yaptığı iş birliğinin insansız hava sistemleri veya balistik füze geliştirme ya da İran'dan Rusya'ya silah akışıyla herhangi bir bağlantısı olabileceği konusunda çok dikkatli olmalı ve gereken özeni göstermelidir. ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir.”

ABD’li sözcü, Rusya’nın İran’ın yardımına muhtaç olmasının da Rus ordusunun yaşadığı tedarik sorunlarını ortaya koyduğunu iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Rusya-Ukrayna savaşı sırasında taraflardan herhangi birine silah satmadığını iddia etmişti.

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