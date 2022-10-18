Politika

SMDK: Heyet Tahrir El Şam’ın bölgedeki varlığını reddediyoruz

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Rojava’nın Afrin kentini kontrol altına alan Heyet Tahrir El Şam güçlerinin bölgedeki varlığını reddettiğini bildirdi.
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türkiye Rojava Afrin SMDK Suriye Heyet Tahrir El-Şam Heyet Tahrir Şam

HABER MERKEZİ

Suriye Muhalefeti Ulusal Koalisyonu Genel Kurulu’nun 64. toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, savaşın sürdüğü Halep kırsalındaki durumun ve Heyet Tahrir El Şam son günlerdeki ilerleyişinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Terörist grup Heyet Tahrir El Şam’ın kurtarılan bölgelerdeki düşmanlığı durdurulmalı” denildi.

SMDK, “Gruplar arasındaki savaşın veya Heyet Tahrir El Şam’ın bölgedeki otoritesinin devam etmesi, Suriye devrimi için büyük olumsuzluklar yaratacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Türkiye’nin kontrol ettiği noktalarda hareket eden Heyet Tahrir El Şam’ın varlığını reddettiklerini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cephe El Şamiye adlı grubun Azez’e çekilmesinin ardından Heyet Tahrir El Şam güçleri ve Türkiye destekli Süleyman Şah (Emşat) grubunun Afrin’e girdiğini açıkladı.

SOHR, söz konusu grupların Mahmudiye Mahallesini çatışmaya girmeden kontrolü altına aldığını aktardı.

Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Medya Sorumlusu Ferhad Şami, silahlı gruplar arasında hiçbir fark olmadığını vehepsinin işgalci olduğunu ifade ederek, Heyet Tahrir El Şam’ın Afrin’e girmesinin siyasi olduğunu ve geçişin Türkiye'nin onayıyla gerçekleştiğini belirtmişti.

13 Ekim’de Afrin’e ve çevre bölgelere giren silahlı gruplar arasında çatışmalar çıkıyor.

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