‘Kürtler milletvekili seçimlerine daha çok önem vermeli’

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye’de Haziran 2023’te gerçekleşecek seçimlerle ilgili tartışmalar ve araştırma şirketlerinin anket çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan akademisyen Dr. Cuma Çiçek, Kürtlerle ilgili tüm reformların barış sürecinde yapıldığını belirterek, “Ne yazık ki Ankara’da şu an Kürt meselesi öncelikli bir konu değil. Kürt meselesinin çözümü konusunda Türk toplumu içerisinde genel bir fikir birliği var” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde kazanmak için bazı fırsatların olduğunu dile getiren Çiçek, “Bence Kürtlerin bu seçimdeki performansı, bazı fırsatların ortaya çıkmasını ve bunların kullanımını belirleyecektir. Kürtler reform yapacak partileri zorlamalıdır” şeklinde konuştu.

K24’e konuşan siyasi analist Ali Öncü de seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, Kürtlerin kendi aralarında ittifak kurup, buna bir isim vermesi gerektiğini söyledi.

İttifak kuran Kürt taraflarının, Kürtçenin eğitim dili olarak anayasada kabul edilmesi gibi konularda pozisyonunu belirleyebileceğini söyleyerek, “Böylece bu seçimde (kime destek vereceği konusunda) müzakere masasına oturabilirdi” dedi.

Öte yandan iktidar partisi ile muhalefet partilerinin Kürt sorununun çözümü konusunda ciddi olmadığını belirten bazı siyasi analistler ise, “Sadece seçim sürecinde Kürtlerin oyunu almak için geliyorlar ve Kürt sorununun çözümü için destek istiyorlar. Kürtler kendi geleceğini düşünmeli; milli ve pragmatist bir tavır sergilemelidir” görüşünü dile getiriyor.