İngiltere’de Rishi Sunak başbakan olmaya çok yakın

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İngiltere'de Boris Johnson’ın başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ‘ın bugün ülkenin yeni başbakanı olarak açıklanabileceği belirtildi.

Eski Başbakan Boris Johnson’ın sürpriz bir kararla Muhafazakar Parti'deki başkanlık yarışından çekilmesinden sonra Sunak yarışın tek favorisi haline geldi.

42 yaşındaki Sunak, Muhafazakar Parti başkanlığını kazandığı takdirde, geçen hafta istifasını açıklayan İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın yerine geçerek, iki aydan kısa bir süre içinde göreve gelen üçüncü başbakan olacak.

JOHNSON’IN KARARI SÜRPRİZ OLDU

Yeniden koltuğa dönebileceği belirtilen Boris Johnson, Muhafazakâr Parti başkanlık seçimine katılmak için yeterli vekilden destek aldığını ancak yarışta Sunak’ın çok gerisinde kaldığını belirterek adaylıktan çekilmişti.

Johnson dün yaptığı açıklamada, “Cuma günü Muhafazakar Parti üyeleri ile gerçekleşecek seçimde başarılı olma ve Downing Street’e dönme şansım var. Ancak son günlerde bunu yapmanın doğru olmayacağı sonucuna vardım. Parlamentoda birlik içinde bir partiniz yoksa etkili şekilde yönetemezsiniz” dedi.

SUNAK’TAN JOHNSON AÇIKLAMASI

Bugün de Sunak’tan Johnson ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'a başbakanlık döneminde ülkeye verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Sunak, “Boris Johnson, Brexit’i ve harika bir aşı tedariki gerçekleştirdi. Ülkemizi şimdiye kadar karşılaştığımız en zorlu yollarda yönetti, ardından Putin’e ve Ukrayna’daki barbarca savaşına karşı mücadele etti. Bunun için ona her zaman minnettar olacağız. Bir daha başbakanlığa aday olmama kararı vermiş olsa da yurtiçinde ve yurtdışında kamusal hayata katkıda bulunmaya devam etmesini içtenlikle umuyorum” ifadelerine yer verdi.