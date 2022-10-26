TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.

Fincancı'nın görevden alınması için de Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

Başsavcılık, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şebnem Korur Fincancı 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile suçlanıyor.

Fincancı, Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirterek, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiaları reddetmiş, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığını bildirmişti.

TTB: LİNÇ KAMPANYASININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

TTB'den yapılan ilk açıklamada, "Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.