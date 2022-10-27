Aysel Tuğluk tahliye edildi

KOCAELİ (K24)

Alınan bilgiye göre, Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan “Cezaevinde kalamaz” raporu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.

Aysel Tuğluk cezaevinden çıktı



📸 Ercan Dağ / K24https://t.co/QISbENbA2e pic.twitter.com/0PqmFz3uh6 — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) October 27, 2022

NE OLMUŞTU?

4 Kasım 2016’da HDP eş genel başkanlarının ve milletvekillerinin tutuklanmasıyla başlayan süreçte Aysel Tuğluk da 26 Aralık 2016’da gözaltına alındı. HDP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tuğluk hakkında 28 Aralık 2016’da tutuklama kararı verildi. Hazırlanan iddianamede Tuğluk’a “yasadışı örgüt üyeliği” suçlaması yöneltildi.

Yargılama sonunda Tuğluk’a 2017’de, Ankara 17. Ağır Ceza mahkemesi tarafından örgüt üyeliği iddiasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Tuğluk'a bu süreçle ciddi hafıza kaybının ardından demans tanısı konuldu.

Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü, “Tuğluk’un cezasının infazının geri bırakılmasının gerekip gerekmediğine” dair 22 Mart 2021 tarihli bir yazıyla Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na başvurdu. 1 No’lu F Tipi Fakültenin Adli Tıp, Psikiyatri, Nöroloji, Dahiliye ve Kardiyoloji ana bilim dallarında uzman doktorlar tarafından yapılan muayene ve değerlendirmelerin sonucunda hazırlanan 12 Temmuz 2021 tarih raporda, “…kişiye cezaevi koşullarında sağlanabilecek tıbbi destek ve bakımın yeterliliğinde sorun yaşanabileceği, yaşamını bir başkasının yardımı olmaksızın tek başına sürdürmesinin mümkün olmadığı, cezaevi koşullarında bir başkasının yardımı olmaksızın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacağı, dolayısıyla cezasının infazının ertelenmesi gerektiği” belirtildi.

Bu rapordan sonra hem avukatları hem de cezaevi idaresi Tuğluk’un İstanbul adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı’na sevkini talep etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından Aysel Tuğluk için hazırlanan 3 Eylül 2021 tarihli raporda ise, “Hayatını yalnız idame ettirebileceği, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceği...” yazıyordu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı; Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporunu esas alarak, infaz erteleme talebini reddetti.

Aysel Tuğluk’un avukatlarının her iki raporun değerlendirilmesi için Türkiye İnsan Hakları Vakfına (TİHV) başvurdu. TİHV İstanbul Temsilciliği tarafından 20 Eylül 2021’de verilen rapor; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu’nun verdiği rapor arasında çelişkiler olduğuna dikkat çekti. Rapor Tuğluk’un değerlendirmelerinin yapılabileceği yetkin ve bağımsız bir sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması öneriliyordu.

6 Ağustos’ta yargılandığı Kobani Davası'nda hakkında tahliye kararı verilen Tuğluk, başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tahliye edilmemişti.